Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:54, 14 июня 2024Путешествия

Туристов предупредили о нависшей над популярными курортами опасности

The Independent: в Греции и на Кипре зафиксирован экстремальный уровень жары

Фото: Stringer / Reuters

На популярных курортах Греции и Кипра зафиксирован экстремальный уровень жары. О нависшей над странами опасности туристов предупреждают местные власти, сообщает The Independent.

По данным издания, на Кипре температура воздуха достигает 43 градусов и сохранится в течение выходных. Аналогичная ситуация наблюдается и в Греции — в Афинах температура может достигать 42 градусов. Путешественников, планирующих поездки туда, попросили оставаться в тени, избегать прямых солнечных лучей и поддерживать водный баланс в теле.

Как сообщает AP News, археологическая площадка античного Акрополя закрыта для посещений из-за жары во второй половине дня. Аналогичные меры приняли и во всех остальных крупных достопримечательностях греческой столицы.

Ранее готовящихся к отпуску россиян предупредили о риске рекордной жары в Турции. В июле 2023 года Турция уже сталкивалась с аномальной жарой. Тогда температура воздуха в Стамбуле поднялась до отметки в 41,3 градуса Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы делаем реальное предложение». Путин огласил условия России для мирных переговоров по Украине и завершения СВО

      Развертывания «опасной» функции Windows 11 отменили

      В НАТО согласовали новые ограничения против России

      Лепс рассказал о планах переехать в провинциальный лес

      СК показал видео с места ДТП в Благовещенске

      Названы страны с самыми дорогими визами для россиян

      Дачников предупредили об опасности затяжных дождей для растений

      Россиянам дали советы по выбору подержанных китайских машин

      Российские военные поразили расположение ВСУ в Очакове

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше