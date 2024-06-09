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10:09, 9 июня 2024Экономика

Готовящихся к отпуску россиян предупредили о риске рекордной жары в Турции

Метеоролог Шен: в июле-августе температура в Турции поднимется до 42-43 градусов

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В июле-августе 2024 года температура воздуха в Турции может подняться до 42-43 градусов Цельсия, что может стать рекордным показателем. Об этом риске готовящихся к отпуску россиян в средиземноморской стране предупредил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что в июле 2023 года Турция уже сталкивалась с аномальной жарой. Тогда температура воздуха в Стамбуле поднялась до отметки в 41,3 градуса Цельсия, что стало рекордным показателем за последние 85 лет. Предыдущий максимум в 40,6 градуса был зафиксирован в 1938 году.

В этом году аномальная жара также может накрыть страну, добавил метеоролог. Этим летом, как уточнил Шен, Турция может столкнуться с частыми «волнами тепла». При таком сценарии характерно значительное превышение климатической нормы в течение нескольких дней. «Будьте готовы», — резюмировал Шен.

Ранее дерматолог Дарья Смирнова перечислила россиянам главные правила поведения летом в условиях жары. В частности, она напомнила, что темная одежда защищает от солнечных лучей лучше, чем светлая. Кроме того, при подобных погодных условиях необходимо наносить солнцезащитное средство на кожу за 20-30 минут до выхода на улицу и обновлять его каждые два часа.

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      Анатолий Акулов
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