Пресс-секретарь МИД Армении Бадалян: Ереван направил Минску ноту протеста

Ереван направил Минску ноту протеста после заявления представителя министерства иностранных дел Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, ее высказывания опубликовало внешнеполитическое ведомство республики в Telegram.

«Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь», — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении.

13 июня премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока ее президентом является Александр Лукашенко. Представитель Еревана также потребовал исключить Минск из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Свою реакцию Пашинян объяснил высказываниями белорусского лидера о важности опыта Баку в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе во время визита в Азербайджан.

После этого МИД Белоруссии вызвал представителя посольства Армении для разъяснения вопроса, сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз. Кроме того, посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой дал совет Пашиняну разобраться с протестами в своей стране.