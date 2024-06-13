МИД Белоруссии вызвал представителя Армении из-за заявлений Пашиняна

МИД Белоруссии вызвал представителя посольства Армении из-за заявлений Пашиняна

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии сообщило о вызове представителя Армении из-за заявлений премьер-министра республики Никола Пашиняна в отношении Минска, передает ТАСС.

«Представитель посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос», — заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Ранее Пашинян потребовал исключить Белоруссию из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он пояснил, что такая реакция связана с позицией Минска по поводу конфликта Еревана и Баку.

В свою очередь член Совфеда Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что России не стоит обращать внимание на слишком эмоциональные высказывания Пашиняна. По словам политика, серьезность намерений армянского премьера и других структур власти страны предстоит выяснить через официальные каналы, без опоры на громкие заявления.