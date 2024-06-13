В России ответили на требование Пашиняна об исключении Минска из ОДКБ

Сенатор Карасин призвал меньше обращать внимание на эмоциональные слова Пашиняна

России не стоит обращать внимание на слишком эмоциональные высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин. Он также подчеркнул, что Ереван остается союзником Москвы.

«Нужно меньше обращать внимание на словообороты и фразы, произнесенные в ходе эмоциональных перебранок в парламенте Армении, — считает Карасин. — Мы очень чутко реагируем на малейшие обороты речи, но у нас есть официальные каналы, и мы понимаем, что Армения — наш союзник».

По словам политика, серьезность намерений Пашиняна и других структур власти страны предстоит выяснить через официальные каналы, без опоры на громкие заявления.

«Не надо эмоционально реагировать на отдельные слова. И хочется, конечно, пожелать, чтобы слова эти подбирались более тщательно», — заключил сенатор.

Ранее Пашинян заявил, что отношения Еревана к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и членству в нем может измениться только после исключения Минска из объедения. Либо в случае, если глава Белоруссии, Александр Лукашенко, принесет извинения.