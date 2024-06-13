Крутой из Белоруссии дал совет Пашиняну

Белорусский посол Крутой дал совет Пашиняну разобраться с протестами в Армении

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой дал совет премьер-министру Армении Николу Пашиняну после его слов об исключении Минска из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

«Пашиняну нужно разобраться, еще у него там протесты идут», — заявил Крутой.

13 июня премьер-министр Армении потребовал исключения Белоруссии из ОДКБ. Причиной этого, по словам Пашиняна, стали высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко во время визита в Баку в мае. Тогда глава государства отметил важность опыта Азербайджана послевоенного устройства.

Днем ранее Пашинян заявил о намерениях Армении выйти из ОДКБ. Он сообщил, что Ереван «решит, когда уйдет», при этом сроки возможного выхода из организации премьер-министр не обозначил.