Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:50, 13 июня 2024Бывший СССР

Крутой из Белоруссии дал совет Пашиняну

Белорусский посол Крутой дал совет Пашиняну разобраться с протестами в Армении
СюжетПротесты в Белоруссии

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой дал совет премьер-министру Армении Николу Пашиняну после его слов об исключении Минска из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

«Пашиняну нужно разобраться, еще у него там протесты идут», — заявил Крутой.

13 июня премьер-министр Армении потребовал исключения Белоруссии из ОДКБ. Причиной этого, по словам Пашиняна, стали высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко во время визита в Баку в мае. Тогда глава государства отметил важность опыта Азербайджана послевоенного устройства.

Материалы по теме:
В чем сила? Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
В чем сила?Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
15 июня 2021
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Пашинян заявил о попытке военного переворота в АрменииВоенные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
25 февраля 2021

Днем ранее Пашинян заявил о намерениях Армении выйти из ОДКБ. Он сообщил, что Ереван «решит, когда уйдет», при этом сроки возможного выхода из организации премьер-министр не обозначил.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Они в коме, не говорящие». Корреспондент и оператор НТВ получили тяжелые ранения при обстреле Горловки

      Кремль оценил последствия обязательных поставок оружия НАТО Украине

      Российские военные поразили место дислокации ВСУ в Херсонской области

      Легионер клуба РПЛ сравнил уровень преступности в России и Анголе

      Москву и другие города России обяжут устанавливать зарядки для электрокаров

      Стали известны заработки уехавшего из России после начала СВО Скриптонита

      Туристам назвали две заменяющие доллар и евро валюты при поездках за границу

      Нацбанк Украины снизил процентную ставку

      ФСБ сообщила о незаконном канале въезда украинцев в Россию

      Трамп нашел способ отменить обвинительный вердикт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше