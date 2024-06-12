Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, сроки еще не определены

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Трансляция выступления в парламенте доступна на Youtube.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Армения официально не выходит из ОДКБ, так как Пашинян испытывает определенные опасения, чтобы полностью разрывать отношения с Россией.

В феврале Пашинян заявил о заморозке Арменией участия в ОДКБ. Он обвинил организацию в том, что она не помогла стране в решении карабахской проблемы.

8 мая пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году.

Помимо Армении в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.