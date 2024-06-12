Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:06, 12 июня 2024Бывший СССР

Армения выйдет из ОДКБ

Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, сроки еще не определены

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Трансляция выступления в парламенте доступна на Youtube.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Армения официально не выходит из ОДКБ, так как Пашинян испытывает определенные опасения, чтобы полностью разрывать отношения с Россией.

В феврале Пашинян заявил о заморозке Арменией участия в ОДКБ. Он обвинил организацию в том, что она не помогла стране в решении карабахской проблемы.

8 мая пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году.

Помимо Армении в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Армения выйдет из ОДКБ

      Пасынок главкома ВСУ рассказал о не считавшем себя украинцем Сырском

      На Западе заявили о пощечине европейским лидерам на выборах из-за Украины

      Названы причины снижения цен на популярные китайские авто в России

      Кевин Спейси заявил о нахождении на грани банкротства

      В Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры

      Россия не предоставила сведений для нового расследования крушения MH17

      Пасынок главкома ВСУ предрек судьбу отчима

      Лавров заявил о желании посетить Донбасс

      Путин рассказал о встрече с военными командирами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше