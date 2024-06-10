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12:51, 10 июня 2024Бывший СССР

В России заявили о дрейфе властей Армении «в другую сторону»

Депутат Чепа заявил о дрейфе властей Армении «в другую сторону»

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Армения остается в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за определенных опасений, предположил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом власти страны движутся «в другую сторону», подчеркнул российский депутат в беседе с «Лентой.ру».

«Мы наблюдаем какой-то такой дрейф руководства Армении в другую сторону. Мы понимаем, что это плохо, и видим недовольство и граждан в Армении. В Ереване демонстрации проходят, в том числе связанные с этим», — отметил депутат.

По мнению парламентария, Армения официально не выходит из ОДКБ, так как премьер-министр страны Никол Пашинян испытывает определенные опасения, чтобы полностью разрывать отношения с Россией. «Играет Пашинян. Его позиция сегодня такая: он ищет выгодные для себя пути», — поделился собеседник «Ленты.ру».

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8 мая пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году. После этого в пресс-службе МИД России сообщили, что в ОДКБ откорректируют запланированный бюджет из-за отказа Армении платить членские взносы.

В феврале этого года Пашинян заявил о заморозке Арменией участия в ОДКБ. Он обвинил организацию в том, что она не помогла стране в решении карабахской проблемы.

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