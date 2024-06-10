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10:36, 10 июня 2024Бывший СССР

ОДКБ откорректирует бюджет из-за отказа Армении платить взносы

МИД России: ОДКБ откорректирует бюджет из-за отказа Армении платить взносы

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) откорректирует запланированный бюджет из-за отказа Армении платить членские взносы. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщили в пресс-службе МИД России.

«С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

В пресс-службе МИД уточнили, что в настоящей момент руководящие органы ОДКБ готовят скорректированный проект бюджета.

8 мая пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году.

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      Глеб Палехов
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