МИД России: ОДКБ откорректирует бюджет из-за отказа Армении платить взносы

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) откорректирует запланированный бюджет из-за отказа Армении платить членские взносы. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщили в пресс-службе МИД России.

«С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

В пресс-службе МИД уточнили, что в настоящей момент руководящие органы ОДКБ готовят скорректированный проект бюджета.

8 мая пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году.