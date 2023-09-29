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13:21, 29 сентября 2023Экономика

Назван тревожный признак дисбаланса в торговле России и Китая

CNN увидел в накоплении в РФ контейнеров из Китая признак дисбаланса торговли

Фото: China Daily / Reuters

Импортеры из России пытаются вернуть Китаю 150 тысяч морских контейнеров, скопившихся в стране, сообщает CNN со ссылкой на отчет логистической платформы Container xChange. По данным гендиректора организации Кристиана Рулоффса, тревожная ситуация складывается из-за значительного превышения потока грузов из Китая над обратным направлением.

Речь об «углубляющемся торговом дисбалансе между Россией и Китаем» идет в связи с видами продукции, отправляемой в контейнерах. Таким образом, их накоплению в России способствует именно тип обмениваемых товаров, говорится в материале. Там указывается, что значительная доля китайских закупок приходится на российское сырье, которое в основном транспортируется в железнодорожных цистернах и полувагонах.

Согласно данным китайской таможни, которые приводят журналисты, за первые восемь месяцев 2023 года двусторонняя торговля России и Китая выросла на 32 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, а общий объем торговли достиг 155 миллиардов долларов. При этом поставки Пекина выросли на 63,2 процента, Москва же нарастила их только на 13,3 процента.

По итогам первых шести месяцев текущего года объемы торговли стран росли более существенными темпами, прибавляя год к году на 40,6 процента, до 114,5 миллиарда долларов. В целом показатели внешнеторгового оборота Китая в текущем году снижаются. В августе экспорт из страны в долларовом выражении сократился на 8,8 процента по сравнению с данными годичной давности, а снижение импорта составило 7,3 процента.

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    Дмитрий Воронин
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