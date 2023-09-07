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16:06, 7 сентября 2023Экономика

Объем внешней торговли Китая продолжил снижение

CNBC: Китай сообщил о снижении объема внешней торговли в августе

Фото: Reuters

Китай сообщил об очередном снижении объема внешней торговли в августе. Об этом со ссылкой на официальные данные пишет CNBC.

Экспорт в долларовом выражении в прошлом месяце сократился на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом опрошенные Reuters эксперты прогнозировали падение на 9,2 процента. Импорт в августе сократился на 7,3 процента по сравнению с прошлым годом (прогноз — 9 процентов). Китайский импорт продолжает падать каждый месяц с начала года, экспорт сокращается ежемесячно с апреля 2023 года на фоне снижения спроса на товары из КНР.

Экспорт Китая в США (крупнейшим торговым партнером КНР) в прошлом месяце упал на 9,5 процента по сравнению с сокращением более чем на 20 процентов в предыдущие два месяца. Поставки Пекина в Юго-Восточную Азию (основной торговый партнер среди регионов), в свою очередь, снизились на 13,3 процента, тогда как импорт из региона — на 6,1 процента.

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Главный экономист Guotai Junan International Хао Чжоу отметил, что последние цифры говорят о некотором улучшении ситуации, но проблемы все еще сохраняются. Достигла ли уже китайская внешняя торговля дна, будет зависеть от нескольких факторов, добавил он, напомнив об обстановке на рынке недвижимости, росте цен на нефть и ослаблении юаня по отношению к доллару.

Ранее глава департамента внешней торговли министерства коммерции Китая Ли Синцянь признал, что страна столкнулась с крайне тяжелой ситуацией с поставками за рубеж. По его словам, внешней торговле мешают неэкономические факторы. Он заявил, что «настойчивое стремление некоторых стран к разъединению, разрыву цепочек поставок и так называемому снижению рисков создает искусственные препятствия, блокирующие нормальную торговлю».

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