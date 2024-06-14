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14:06, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

«ВКонтакте» подарит PlayStation 5 за предсказание результатов матчей Евро-2024

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут следить за новостями Евро-2024, предсказывать результаты матчей и получать призы в случае угадывания. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Угадывать результаты матчей можно в мини-приложении, где за верные ответы пользователям будут начисляться баллы. Их, в свою очередь, можно обменять на билеты для участия в розыгрыше подарков, среди которых PlayStation 5, iPad mini и Apple Watch 8, подписки на «VK Музыку» и промокоды на голоса.

Заработать больше баллов поможет выполнение заданий, например, это удастся сделать, поделившись результатом в историях или поставив эмодзи-статус. Эксклюзивные эмодзи-статусы можно будет также получить в сервисе. Кроме того, для обсуждения острых тем спортивного события была создана тематическая беседа, а в ленте новостей соцсети появился специальный раздел, посвященный турниру. Тематическая подборка также появилась в «VK Клипах». Попасть в нее можно, опубликовав клип с хештегом #Евро2024.

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      Анастасия Алимпиева
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