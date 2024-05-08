Решение Китая повысить стоимость поставок товаров в Россию объяснили

Депутат Кирьянов: высокие тарифы на поставки из КНР в РФ показывают рост спроса

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил решение Китая повысить тарифы на поставки товаров в Россию. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что высокая стоимость транспортировки показывает рост спроса на соответствующие услуги.

Ранее сообщалось, что тарифы на прямые железнодорожные поставки из Китая в Россию и Белоруссию выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции назначения, а ставки морских фрахтов — на 800-1500 долларов. Уточнялось, что инициатором повышения стала китайская сторона. В качестве главной причиной представители компаний назвали снижение числа свободных контейнеров в Китае и возникшие на границе большие пробки. Более того, отмечалось, что свободных мест на судах, следующих из Китая, уже не осталось.

«Рост тарифов показывает, с одной стороны, показывает востребованность этого направления, с другой стороны — необходимость вложений в инфраструктуру. Это задача стоит перед "Российскими железными дорогами" практически уже несколько лет, и, естественно, мы ожидаем определенного результата в среднесрочной перспективе, но масштабные проекты, конечно, не делаются быстро», — сказал Кирьянов.

Что касается того, насколько это затруднит экономическое сотрудничество, я думаю, что к тарифам надо относиться как к неизбежной составляющей себестоимости, и, соответственно, решение вопроса по снижению себестоимости надо искать в других плоскостях, а не в фиксировании или замораживании тарифной политики Артем Кирьянов заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

В 2023 году сообщалось, что в России начали сдавать на металлолом нормальные китайские контейнеры, потому что их возврат с учетом средств, полученных от сборщиков лома, оказался менее выгодным.