Россиянка обманула бомжей почти на 13 миллионов рублей

В Петербурге арестовали женщину за мошенничество с выплатами участникам СВО

В Петербурге арестовали женщину за мошенничество с выплатами участникам СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Она обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, Индира Севостьянова, являясь специалистом по социальной работе с гражданами без определенного места жительства, совершила у них хищение денежных средств, полученных после заключения ими контрактов с Министерством обороны для прохождения военной службы.

Она подобрала двух граждан и злоупотребляя доверием, ввела в заблуждение, убедив заключить контракты, а затем передать ей банковские карты оформленные для получения выплат. С этих счетов Севостьянова сняла почти 13 миллионов рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Она была задержана и ей предъявлено обвинение. Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что действовавшая под видом юристов ОПГ похищала деньги бойцов СВО.