13:50, 10 апреля 2026

Действовавшая под видом юристов ОПГ похищала деньги бойцов СВО

В Оренбургской области полиция задержала юристов за похищение денег бойцов СВО
Варвара Митина (редактор)
Фото: СУ СК по Оренбургской области

В Оренбургской области полиция с коллегами из региональных управлений ФСБ и Следственного комитета (СК) России задержала четверых участников организованной преступной группы (ОПГ) за похищение денег бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Устанавливаются все эпизоды и соучастники противоправной деятельности.

По предварительным данным, злоумышленники активно рекламировали себя в качестве «военных юристов». Однако никаких полномочий и необходимой квалификации у них не было. Клиентам они предлагали заведомо невыполнимые услуги: перевод военнослужащего в тыловую часть, запрет на командировки в зону боевых действий, увольнение из армии по состоянию здоровья или прекращение уголовного преследования за самовольное оставление места службы.

В СК уточнили, что группировка действовала с 2024 года. У злоумышленников изъяли более двух миллионов рублей, дорогостоящие автомобили, средства связи и документацию, подтверждающую причастность обвиняемых к совершению преступлений. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество фигурантов.

Ранее главу юридической компании «Воин вправе» и пятерых сотрудников задержали правоохранители в Новосибирске за обман бойцов СВО и их семей.

