09:27, 7 апреля 2026Силовые структуры

Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

Правоохранители задержали в Новосибирске главу и сотрудников фирмы «Воин вправе»
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Главу юридической компании «Воин вправе» и пятерых сотрудников задержали правоохранители в Новосибирске за обман бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас устанавливаются и другие пострадавшие.

По версии следствия, с 22 января 2025-го по 6 января 2026 года работники фирмы, расположенной в Центральном районе Новосибирска на улице Орджоникидзе, заключали с участниками СВО и членами их семей договоры на оказание юридической помощи. Стоимость услуг составляла от 150 тысяч до миллиона рублей. Всего граждане перевели на счет и внесли в кассу индивидуального предпринимателя более 11 миллионов рублей.

Однако, как полагает следствие, сотрудники «Воин вправе» не выполнили взятые на себя обязательства, а полученные деньги похитили.

Ранее в Астрахани полиция задержала 49-летнего мужчину и его 42-летнюю сожительницу, которые разработали схему по хищению денег у бойцов СВО.

    Последние новости

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

    Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

    Раскрыты новые iPhone

    Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

    Известная российская юмористка предсказала будущее Москвы

    Вытолкнутая пассажиром из поезда российская проводница описала момент нападения

    Все новости
