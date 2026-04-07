Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

Правоохранители задержали в Новосибирске главу и сотрудников фирмы «Воин вправе»

Главу юридической компании «Воин вправе» и пятерых сотрудников задержали правоохранители в Новосибирске за обман бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас устанавливаются и другие пострадавшие.

По версии следствия, с 22 января 2025-го по 6 января 2026 года работники фирмы, расположенной в Центральном районе Новосибирска на улице Орджоникидзе, заключали с участниками СВО и членами их семей договоры на оказание юридической помощи. Стоимость услуг составляла от 150 тысяч до миллиона рублей. Всего граждане перевели на счет и внесли в кассу индивидуального предпринимателя более 11 миллионов рублей.

Однако, как полагает следствие, сотрудники «Воин вправе» не выполнили взятые на себя обязательства, а полученные деньги похитили.

