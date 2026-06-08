Названа главная проблема дешевых компьютеров с Windows

Плохую работу компьютеров Windows с оперативной памятью назвали проблемой

Журналисты издания PCWorld назвали ограниченный объем оперативной памяти главной проблемой дешевых компьютеров на Windows. Материал опубликован на сайте портала.

Редакция медиа изучила компьютер Dell XPS 13, который получил главную награду недавней выставки Computex. Модель вышла с высококачественным OLED-дисплеем и клавиатурой с подсветкой, но ради экономии в устройство поставили всего 8 гигабайт оперативной памяти. Именно этот компонент журналисты PCWorld назвали слабым местом аппарата.

По словам авторов, Dell выпустила сравнительно недорогой девайс за 699 долларов (около 51 тысячи рублей), чтобы конкурировать с дешевым MacBook Neo, вышедшим в марте. Однако специалисты заявили, что для работы Windows такой запас оперативной памяти им кажется недостаточным. При этом конкурент на Apple благодаря оптимизации macOS может работать с 8 гигабайтами памяти.

«Работа с оперативной памятью в Windows 11 ужасна по сравнению с macOS», — заметил редактор Брэд Чакос. По мнению журналиста, Microsoft нужно срочно что-то делать с оптимизацией своей операционной системы (ОС), иначе в выпуске недорогих компьютеров в условиях дефицита памяти не будет смысла.

В начале лета журналисты издания SlashGear посоветовали прекратить чистить монитор компьютера спиртовыми салфетками. По их словам, агрессивная химия может навредить экрану девайса.