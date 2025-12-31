В двух российских регионах запретят майнинг круглогодично

В Бурятии и Забайкалье запрет на майнинг станет круглогодичным

В Бурятии и Забайкальском крае запрет на майнинг станет круглогодичным, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго России.

В настоящее время действует запрет в отношении южных частей двух российских регионов только в зимний период. Решение о круглогодичном запрете вводится с учетом недавних решений правительственной комиссии по развитию электроэнергетики.

Запрет на майнинг был введен в 13 регионах России для стабилизации работы энергосистемы. Эти меры позволили снизить нагрузку на энергетику Сибири и избежать веерных отключений во время холодного сезона, пояснили в ведомстве.

Ранее в Забайкальском крае ФСБ и полиция выявили незаконную майнинговую ферму. Безучетное потребление электроэнергии привело к ущербу сетям региона на сумму свыше пяти миллионов рублей.

