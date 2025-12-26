Незаконная майнинговая ферма нанесла многомиллионный ущерб российскому региону

В Забайкальском крае нашли незаконно подключенную к сетям майнинговую ферму

В Забайкальском крае ФСБ и полиция выявили незаконную майнинговую ферму. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным агентства, сеть специализированного вычислительного оборудования использовалась для майнинга криптовалюты. Для питания оборудования использовали электроэнергию, полученную за счет несанкционированного подключения. Безучетное потребление электроэнергии привело к ущербу сетям региона на сумму свыше пяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере. Оборудование изъяли, владельцев майнинговой фермы ищут.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала четырех человек за майнинг в Челябинской области.