Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:22, 26 декабря 2025Силовые структуры

Незаконная майнинговая ферма нанесла многомиллионный ущерб российскому региону

В Забайкальском крае нашли незаконно подключенную к сетям майнинговую ферму
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress

В Забайкальском крае ФСБ и полиция выявили незаконную майнинговую ферму. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным агентства, сеть специализированного вычислительного оборудования использовалась для майнинга криптовалюты. Для питания оборудования использовали электроэнергию, полученную за счет несанкционированного подключения. Безучетное потребление электроэнергии привело к ущербу сетям региона на сумму свыше пяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере. Оборудование изъяли, владельцев майнинговой фермы ищут.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала четырех человек за майнинг в Челябинской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта одна из целей массированного удара по Украине

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    Герой России описал встречу с Путиным

    Предсказано количество снега в Москве в новогодние праздники

    Москвичей предупредили о непогоде

    Российские военные разбили две базы боевиков в африканской стране

    Подоляка прокомментировал потерю командного пункта ВСУ в Гуляйполе

    В Москве скончался бывший замминистра обороны

    Москву завалило снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok