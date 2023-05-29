Сенатор США Грэм порадовался возможности разозлить власти России

Сенатор США Грэм заявил, что рад возможности разозлить власти России поддержкой Украины

Объявленный в розыск в России сенатор США Линдси Грэм заявил, что рад возможности разозлить российские власти своей поддержкой Украины. Политик высказался на своей странице в Twitter.

«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев путинского режима, приносит мне огромную радость», — подчеркнул Грэм. Он пообещал, что продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока последний российский солдат не покинет украинскую территорию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Грэму записать видео и объяснить свои слова о русских, высказанных на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней он якобы назвал смерть россиян в ходе украинского конфликта «самой удачной» тратой денег США.