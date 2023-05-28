Американский сенатор назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег» США

Сенатор США Грэм на встрече с Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег

Американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фрагменты видео, которые были опубликованы пресс-службой украинского лидера.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил политик, комментируя оказание Вашингтоном военной помощи Киеву.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин обвинил страны Запада в подталкивании Украины к началу контрнаступления. По словам дипломата, судьба украинцев абсолютно безразлична Западу и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

До этого стало известно, что с начала специальной военной операции (СВО) Киев получил от Запада более 50 миллиардов долларов финансовой помощи. Объемы поддержки раскрыл депутат Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

