В Киеве раскрыли объем финансовой помощи Запада с начала СВО

Депутат Верховной Рады Гетманцев: с начала СВО Киев получил от Запада более $50 млрд

С начала специальной военной операции (СВО) Киев получил от Запада более 50 миллиардов долларов финансовой помощи. Объемы поддержки раскрыл депутат Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«Международная поддержка на финансирование бюджета с начала 2023 года достигла 18,4 миллиарда долларов, с начала (СВО — прим. «Ленты.ру») 50,5 миллиарда долларов», — сообщил Гетманцев.

Он назвал уровень помощи беспрецедентным и уточнил, что 19,2 миллиарда долларов из всего объема полученных средств составляют гранты, то есть безвозвратные финансовые поступления.

Ранее в США выразили надежду, что возможные сокращения бюджетных расходов не приведут к уменьшению помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала финансовую помощь обязательством, которое Вашингтон несет перед украинским народом.