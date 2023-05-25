Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:07, 25 мая 2023Мир

В Белом доме высказались о помощи Киеву в случае сокращений бюджетных расходов

Жан-Пьер: Белый дом надеется, что сокращения расходов не повлияют на объем помощи Киеву
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила надежду, что возможные сокращения бюджетных расходов не приведут к уменьшению помощи Украине. Ее слова передает ТАСС.

Политик подчеркнула, что американские власти неоднократно заявляли о своей готовности вместе с союзниками оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется. «Это обязательство, которое мы несем перед украинским народом. <...> Мы с большим удовлетворением наблюдаем поддержку Украины со стороны членов обеих партий как в Палате представителей, так и Сенате. Мы надеемся, что она будет продолжаться», — заявила Жан-Пьер.

Ранее стало известно, что Вашингтон может приостановить военное спонсирование Украины на неопределенный срок в связи с ситуацией с потолком госдолга. Сообщалось, что американские власти приняли решение повременить с обсуждением следующего раунда финансирования Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лукашенко и Путин договорились о местах размещения ядерных боеприпасов
В Белом доме высказались о помощи Киеву в случае сокращений бюджетных расходов
Опоздание принесло мужчине состояние
Раскрыты подробности о состоянии Прилепина
В центре Москвы произошел пожар
Медведев заявил об угрозе новой мировой войны из-за Украины
Медведев предрек Украине исчезновение
Бетербиев раскрыл подробности поединка с британским боксером
Экс-ведущая «Дома-2» назвала лучшее мужское качество
Брюсселю указали на неспособность отстаивать экономические интересы Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.