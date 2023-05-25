В Белом доме высказались о помощи Киеву в случае сокращений бюджетных расходов
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила надежду, что возможные сокращения бюджетных расходов не приведут к уменьшению помощи Украине. Ее слова передает ТАСС.
Политик подчеркнула, что американские власти неоднократно заявляли о своей готовности вместе с союзниками оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется. «Это обязательство, которое мы несем перед украинским народом. <...> Мы с большим удовлетворением наблюдаем поддержку Украины со стороны членов обеих партий как в Палате представителей, так и Сенате. Мы надеемся, что она будет продолжаться», — заявила Жан-Пьер.
Ранее стало известно, что Вашингтон может приостановить военное спонсирование Украины на неопределенный срок в связи с ситуацией с потолком госдолга. Сообщалось, что американские власти приняли решение повременить с обсуждением следующего раунда финансирования Киева.