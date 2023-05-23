В США рассказали о влиянии ситуации с госдолгом на помощь Украине

Hill: финансирование Украины откладывается из-за разбирательств в США с потолком госдолга

Вашингтон может приостановить военное финансирование Украины на неопределенный срок из-за ситуации с потолком госдолга, сообщает обозреватель американского издания The Hill Брэд Дресс.

По его словам, в связи с этим американское правительство приняло решение отложить обсуждение следующего раунда финансирования Киева. Кроме того, добавил журналист, еще одной причиной послужили неопределенные последствия контрнаступления украинской армии.