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05:36, 23 мая 2023Мир

В США рассказали о влиянии ситуации с госдолгом на помощь Украине

Hill: финансирование Украины откладывается из-за разбирательств в США с потолком госдолга

Фото: Jason Reed / Reuters

Вашингтон может приостановить военное финансирование Украины на неопределенный срок из-за ситуации с потолком госдолга, сообщает обозреватель американского издания The Hill Брэд Дресс.

По его словам, в связи с этим американское правительство приняло решение отложить обсуждение следующего раунда финансирования Киева. Кроме того, добавил журналист, еще одной причиной послужили неопределенные последствия контрнаступления украинской армии.

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Марина Совина
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