Пентагон завысил стоимость переданной Украине техники на 3 миллиарда долларов

Reuters: Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Украине техники на 3 млрд долларов

Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Украине техники на 3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников министерства обороны США.

По данным источников, ошибка стала результатом присвоения более высокой стоимости вооружению, которое было изъято из запасов США и затем отправлено на Украину. «Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Киеву», — заявили в ведомстве.