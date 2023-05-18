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19:26, 18 мая 2023Мир

Пентагон завысил стоимость переданной Украине техники на 3 миллиарда долларов

Reuters: Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Украине техники на 3 млрд долларов

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Украине техники на 3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников министерства обороны США.

По данным источников, ошибка стала результатом присвоения более высокой стоимости вооружению, которое было изъято из запасов США и затем отправлено на Украину. «Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Киеву», — заявили в ведомстве.

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Семен Александров
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