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07:05, 27 мая 2023Мир

МИД России обвинил Запад в подталкивании Украины к контрнаступлению

Замглавы МИД России Галузин: Запад активно подталкивает Украину к контрнаступлению

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Замглавы МИД России Михаил Галузин обвинил страны Запада в подталкивании Украины к началу контрнаступления. Своим мнением он поделился в интервью ТАСС.

По словам дипломата, судьба украинцев абсолютно безразлична Западу и президенту Украины Владимиру Зеленскому, ведь они подталкивают Киев к контрнаступлению, «несмотря на все риски катастрофических последствий для страны и ее жителей».

Галузин заверил, что «хозяева киевского режима» твердо намерены продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца».

Кроме того, утверждает Галузин, США стараются максимально затянуть конфликт на Украине и стремятся сделать его еще более кровопролитным. Дипломат обратил внимание на заметное расширение в последние месяцы Вашингтоном и его союзниками по НАТО поставок вооружений на Украину, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты.

25 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Вооруженные силы Украины уже начали проводить контрнаступление против российских военных. По его словам, украинские солдаты проводят ряд отдельных операций.

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    Марина Совина
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