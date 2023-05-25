Украина заявила о начале проведения контрнаступления

Офис президента Украины: ВСУ начали проводить отдельные операции в рамках контрнаступления

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала Rai 1 рассказал, что Вооруженных силы Украины (ВСУ) уже начали проводить контрнаступление против российских военных. По его словам, украинские солдаты проводят ряд отдельных операций.

«Контрнаступление идет уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Киев намерен использовать переданные ему западными странами вооружения для лишь для ведения военных действий на тех территориях, которые считает своими собственными. Также он призвал союзников передать Украине истребители F-16, подчеркнув, что ВСУ нуждаются в боевой авиации для перекрытия воздушного пространства.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что отсутствие у главкома ВСУ Валерия Залужного возможности вернуться к своим обязанностям из-за ранения никак не отразится на действиях украинских бойцов.