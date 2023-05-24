Последствия ранения главкома Залужного для ВСУ оценили

Военный эксперт Кнутов: невозможность Залужного вернуться к работе не отразится на ВСУ

Невозможность главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного вернуться к своим обязанностям из-за ранения никак не отразится на работе ВСУ. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил последствия травм Залужного военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по командному пункту украинских военных в начале мая.

Состояние Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа. Уточняется, что генерал будет жить, но свои обязанности выполнять не сможет.

Тот факт, что Залужный оказался ранен и, вероятнее всего, будет уволен, для него достаточно хороший вариант Юрий Кнутов военный эксперт

«Потому что за то, что он не удержал Артемовск, его бы с позором сняли с должности. Вероятнее всего, он будет отправлен либо в отставку по здоровью, либо будет начальником военного училища — это уже будет зависеть от его здоровья», — сообщил Кнутов.

Последствия для ВСУ

Военный эксперт убежден, что невозможность Залужного продолжить свои обязанности никак не отразится на действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Все военные операции на Украине разрабатываются с участием штабов НАТО: участвуют натовские генералы, натовские офицеры, которые контролируют все приказы Юрий Кнутов военный эксперт

«Это находится в компетенции натовских структур, поэтому они будут принимать решение, кого ставить главкомом, и они будут дальше руководить операцией, как делали и до этого», — заключил собеседник «Ленты.ру».

С начала мая Залужный перестал появляться на публике. 10 мая он отказался принимать участие в заседании начальников штабов военного комитета НАТО. По официальной версии — из-за тяжелого положения украинской армии на фронте.

Ранее российский военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ рассказал о критическом состоянии Залужного.

Военкор утверждает, что 8 мая Залужный получил тяжелое ранение, когда находился в Днепропетровской области на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ. В этот момент, по данным Руденко, главком ВСУ проводил проверку готовности частей и соединений к контрнаступлению.