Главком ВСУ Залужный не сможет выполнять обязанности после ранений

Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу после полученных при ударе ВС РФ ранений

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по командному пункту украинских военных в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные источника в российских силовых структурах.

Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения, попав под удар по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая. В киевском военном госпитале главнокомандующему украинских войск сделали трепанацию черепа.

Состояние Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа. Источник также сообщает о прогнозе врачей: генерал будет жить, но свои обязанности выполнять не сможет.

С начала мая Залужный перестал появляться на публике. 10 мая он отказался принимать участие в заседании начальников штабов военного комитета НАТО. По официальной версии — из-за тяжелого положения украинской армии на фронте.

Ранее российский военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ рассказал о критическом состоянии Залужного.