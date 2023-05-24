Главком ВСУ Залужный не сможет выполнять обязанности после ранений
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по командному пункту украинских военных в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные источника в российских силовых структурах.
Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения, попав под удар по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая. В киевском военном госпитале главнокомандующему украинских войск сделали трепанацию черепа.
Состояние Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа. Источник также сообщает о прогнозе врачей: генерал будет жить, но свои обязанности выполнять не сможет.
С начала мая Залужный перестал появляться на публике. 10 мая он отказался принимать участие в заседании начальников штабов военного комитета НАТО. По официальной версии — из-за тяжелого положения украинской армии на фронте.
Ранее российский военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ рассказал о критическом состоянии Залужного.