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16:49, 24 мая 2023Бывший СССР

Главком ВСУ Залужный не сможет выполнять обязанности после ранений

Главком ВСУ Залужный не сможет продолжить службу после полученных при ударе ВС РФ ранений
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по командному пункту украинских военных в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные источника в российских силовых структурах.

Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения, попав под удар по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая. В киевском военном госпитале главнокомандующему украинских войск сделали трепанацию черепа.

Состояние Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа. Источник также сообщает о прогнозе врачей: генерал будет жить, но свои обязанности выполнять не сможет.

С начала мая Залужный перестал появляться на публике. 10 мая он отказался принимать участие в заседании начальников штабов военного комитета НАТО. По официальной версии — из-за тяжелого положения украинской армии на фронте.

Ранее российский военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ рассказал о критическом состоянии Залужного.

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Варвара Кошечкина
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