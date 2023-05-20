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19:47, 20 мая 2023Бывший СССР

Российский военкор заявил о критическом состоянии Залужного

Военкор Руденко: главком ВСУ Залужный жив, но находится в критическом состоянии

Фото: Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный жив, но находится в критическом состоянии после ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент Андрей Руденко.

Он напомнил, что Залужный пропал из медиапространства, начиная с 8 мая. В частности, главком ВСУ не участвовал во встрече глав военных ведомств в формате «Рамштайн», в то время как ранее регулярно появлялся на публичных и стратегически важных мероприятиях.

«По информации от нашего источника в руководстве ВСУ, генерал Залужный жив, но находится в критическом состоянии», — заявил Руденко. Он уточнил, что главком ВСУ находится в главном военном клиническом госпитале, где медики, в том числе и иностранные специалисты, ведут «борьбу за его жизнь».

Военкор утверждает, что 8 мая Залужный получил тяжелое ранение, когда находился в Днепропетровской области на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ. В этот момент, по данным Руденко, главком ВСУ проводил проверку готовности частей и соединений к контрнаступлению.

Ранее 20 мая в США заявили, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) американских Вооруженных сил генерал Марк Милли поговорил с Залужным по телефону. Утверждалось, что они обсудили нынешнюю ситуацию в зоне боевых действий на Украине.

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Варвара Кошечкина
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