Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:16, 20 мая 2023Бывший СССР

Генерал США обсудил с главнокомандующим ВСУ обстановку на Украине

Генерал США Милли и главнокомандующий ВСУ обменялись прогнозами по поводу Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и
главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный обсудили текущую ситуацию на Украине. Об этом сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер, передает ТАСС.

Разговор между двумя генералами состоялся 19 мая по телефону.

Милли и Залужный в ходе беседы поделились прогнозами и оценками по поводу боевой обстановки в ходе проведения специальной военной операции России. Американский генерал подтвердил коллеге позицию, заключающуюся в «непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее Милли усомнился в том, что завершение конфликта на Украине произойдет в текущем году. Он подчеркнул, что как Москве, так и Киеву будет очень сложно достичь своих политических целей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Польше сообщили о найденной бетонной боеголовке «российской ракеты»
Генерал США обсудил с главнокомандующим ВСУ обстановку на Украине
Первый за четыре года грузинский самолет приземлился в России
В США назвали Украину главным проигравшим и призвали сесть за стол переговоров
Блинкена назвали главным лоббистом отправки Киеву F-16 и западных танков
Российские ученые создали уникальную технологию восстановления нервов
Бывший офицер заявил об успехах обороны Украины благодаря советскому вооружению
Беспилотник обнаружили на территории ВУЗа в центре Москвы
Названы способы убрать «валики» под мышками
В ДНР заявили о новом ракетном ударе ВСУ по Мариуполю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.