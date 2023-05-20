Генерал США обсудил с главнокомандующим ВСУ обстановку на Украине

Генерал США Милли и главнокомандующий ВСУ обменялись прогнозами по поводу Украины

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и

главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный обсудили текущую ситуацию на Украине. Об этом сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер, передает ТАСС.

Разговор между двумя генералами состоялся 19 мая по телефону.

Милли и Залужный в ходе беседы поделились прогнозами и оценками по поводу боевой обстановки в ходе проведения специальной военной операции России. Американский генерал подтвердил коллеге позицию, заключающуюся в «непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее Милли усомнился в том, что завершение конфликта на Украине произойдет в текущем году. Он подчеркнул, что как Москве, так и Киеву будет очень сложно достичь своих политических целей.