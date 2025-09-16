Мир
Американский сенатор призвал признать Россию спонсором терроризма

Сенатор Грэм внес в Сенат законопроект о признании России спонсором терроризма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) представил в Сенате США законопроект, который определяет Россию в качестве «государства — спонсора терроризма». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уведомление в электронной системе Конгресса.

Как уточнило издание, сам документ в электронном разделе законопроекта отсутствует.

Ранее стало известно, что инициативная группа республиканцев и демократов в Сенате США готовит законопроект о признании России и Белоруссии «государствами — спонсорами терроризма».

