16:13, 12 сентября 2025Мир

Власти США захотели признать Россию спонсором терроризма

Axios: В Сенате США готовят закон о признании России спонсором терроризма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Двухпартийная группа республиканцев и демократов в Сенате США готовит законопроект о признании России и Белоруссии «государствами-спонсорами терроризма». Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«Законопроект предполагает, что Россия и Белоруссия будут признаны спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 тысяч детей, которые, по утверждениям Украины, были похищены», — указывает интернет-издание.

Ранее Евросоюз (ЕС) вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии в связи с произошедшим в Польше инцидентом с дронами.

    Все новости