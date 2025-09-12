Власти США захотели признать Россию спонсором терроризма

Двухпартийная группа республиканцев и демократов в Сенате США готовит законопроект о признании России и Белоруссии «государствами-спонсорами терроризма». Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.
«Законопроект предполагает, что Россия и Белоруссия будут признаны спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 тысяч детей, которые, по утверждениям Украины, были похищены», — указывает интернет-издание.
Ранее Евросоюз (ЕС) вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии в связи с произошедшим в Польше инцидентом с дронами.