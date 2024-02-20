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15:32, 20 февраля 2024Силовые структуры

Американского сенатора Линдси Грэма внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес сенатора США Грэма в перечень террористов и экстремистов

Фото: Nathan Howard / Reuters

Росфинмониторинг внес американского сенатора Линдси Грэма в перечень террористов и экстремистов. Обновленный список доступен на сайте российского ведомства.

«Грэм Линдси Олин, 09.07.1955 года рождения, г. Централь штата Южная Каролина США», — говорится в строчке перечня.

В прошлом году российское МВД объявило американского политика в розыск после появления видео, где он говорит о «самой удачной» трате денег США. Позже он заявил, что рад возможности позлить российские власти своей поддержкой Украины.

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      Олеся Мицкевич
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