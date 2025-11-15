Трамп раскрыл свое отношение к алкоголю и наркотикам

Трамп заявил, что не употребляет алкоголь и наркотики

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что никогда не пил алкоголь, не употребляет наркотики и не курит. С таким признанием политик выступил в интервью телеканалу GB News.

«Я никогда в жизни не пил (алкоголь) и никогда не принимал наркотики», — заверил глава Белого дома.

При этом Трамп отметил, что дурные привычки трудно бросить. По его словам, он всегда говорил своим детям о необходимости поддерживать свое здоровье и не употреблять алкоголь и наркотики. То же самое касается и курения.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп чувствует себя очень хорошо. Вэнс также отметил, что у главы Белого дома есть «сверхчеловеческая способность», — он может «читать людей».

В октябре стало известно, что Дональд Трамп пройдет плановый медицинский осмотр на фоне растущих вопросов о его здоровье в связи с заметными синяками и отеками.