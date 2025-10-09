Трамп пройдет медосмотр

Bloomberg: Трамп пройдет медицинский осмотр на фоне вопросов о здоровье

Президент США Дональд Трамп пройдет плановый медицинский осмотр на фоне растущих вопросов о его здоровье в связи с заметными синяками и отеками. Об этом сообщает Bloomberg.

«В пятницу утром президент Трамп посетит медицинский центр имени Уолтера Рида для запланированной встречи и выступления перед военнослужащими. Президент Трамп заедет туда для планового ежегодного осмотра», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее Белый дом сообщил, что врачи обнаружили у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность. Этим заболеванием Левитт объяснила отечность и появление заметных синяков у американского лидера.

Трампа также заподозрили в сокрытии болезни. Журналисты обратили внимание, что черное пятно на руке главы Белого дома начали замазывать тональным кремом.