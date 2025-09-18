Мир
02:20, 18 сентября 2025Мир

Трампа заподозрили в сокрытии болезни

Трампу начали замазывать черное пятно на руке тональным кремом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: i-Images / Pool / Global Look Press

Президента США Дональда Трампа заподозрили в сокрытии болезни — черное пятно на его руке начали замазывать тональным кремом. На это обратило внимание издание KP.RU.

В интернете начали распространяться фотографии Трампа со встречи с королем Великобритании Карлом III. Пятно на руке президента замазано кремом.

Несмотря на подобные меры, недуг все равно можно разглядеть — теперь вместо темного синяка на руке Трампа отчетливо видно светлое пятно. Пользователи социальных сетей начали высказывать различные версии о происхождении загадочного пятна.

Ранее врачи обнаружили у Трампа хроническую венозную недостаточность. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, пятно на руке президента связано с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема американским лидером аспирина.

