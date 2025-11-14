Мир
07:17, 14 ноября 2025
Мир

Вэнс оценил состояние здоровья Трампа

Вэнс: Президент Трамп очень здоров
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп чувствует себя очень хорошо. Так его состояние здоровья оценил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Трамп очень здоров. Если бы я работал при [экс-президенте США Джо] Байдене, я бы волновался каждый день», — сказал он.

По его словам, он старается не думать о том, что ему придется занять пост президента, если с Трампом что-то случится. Вэнс также отметил, что у Трампа есть «сверхчеловеческая способность», — он может «читать людей».

Ранее Вэнс задумался о карьере президента США — по его словам, он будет думать об участии в президентских выборах только после завершения промежуточного голосования в Конгресс. При этом Вэнс допустил, что американский госсекретарь Марко Рубио также может выдвинуть свою кандидатуру.

