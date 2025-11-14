Вэнс задумался о карьере президента США

Вэнс заявил, что будет думать об участии в выборах президента США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал, что будет думать об участии в президентских выборах только после завершения промежуточных выборов в Конгресс. Он также заверил, что обязательно обсудит это с нынешним главой страны Дональдом Трампом, сообщает Fox News.

«Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть промежуточные выборы, а после этого я поговорю с президентом Соединенных Штатов об этом», — подчеркнул политик.

При этом Вэнс допустил, что американский госсекретарь Марко Рубио также может выдвинуть свою кандидатуру.

Вэнс и Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Дональда Трампа на выборах 2028 года.

Ранее американский вице-президент рассказал, что Дональд Трамп может не спать по 20 часов в сутки. При этом, по словам Вэнса, если президент работает вместо того, чтобы спать, он ожидает от других того же.

Несколькими днями ранее сообщалось, что нынешний глава Белого дома подписал документ о помиловании десятков лиц, обвиняемых в причастности к вмешательству в американские выборы в 2020 году.