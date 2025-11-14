Вэнс рассказал об особенности Трампа

Вэнс: Трамп может не спать по 20 часов в день

Президент США Дональд Трамп может не спать по 20 часов в сутки. Об особенности главы государства рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Если мы отправляемся куда-то в 20-часовую поездку, он не спит все это время», — сообщил он, подчеркнув, что энергия Трампа «зашкаливает».

При этом, по словам Вэнса, если президент работает вместо того, чтобы спать, он ожидает от других того же.

Ранее Трампа заподозрили в сокрытии болезни. Журналисты обратили внимание, что черное пятно на руке главы Белого дома начали замазывать тональным кремом.

Американский лидер, комментируя слухи о своем здоровье, заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.