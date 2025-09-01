Трамп заявил, что чувствует себя сейчас лучше, чем когда-либо

Президент США Дональд Трамп ответил на слухи о своем здоровье и заявил, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас», — подчеркнул глава государства.

В своем посте американский лидер добавил, что благодаря политике его администрации округ Колумбия стал «зоной, свободной от преступности».

30 августа среди пользователей соцсетей стали распространяться домыслы о якобы уходе Трампа из жизни. Подобные сообщения стали реакцией на заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что он готов возглавить страну, если с президентом «что-то произойдет».

Также в Белом доме опровергли эти слухи о Трампе и отметили, что глава государства полностью здоров.

