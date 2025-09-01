Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:55, 1 сентября 2025Мир

Трамп ответил на слухи о своем здоровье

Трамп заявил, что чувствует себя сейчас лучше, чем когда-либо
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил на слухи о своем здоровье и заявил, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас», — подчеркнул глава государства.

В своем посте американский лидер добавил, что благодаря политике его администрации округ Колумбия стал «зоной, свободной от преступности».

30 августа среди пользователей соцсетей стали распространяться домыслы о якобы уходе Трампа из жизни. Подобные сообщения стали реакцией на заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что он готов возглавить страну, если с президентом «что-то произойдет».

Также в Белом доме опровергли эти слухи о Трампе и отметили, что глава государства полностью здоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

    Трое молодых россиян пошли на тяжкое преступление ради небольших денег

    Путин встретился с президентом Ирана

    Учитель московской школы шантажировал девушек интимными снимками

    Звезда «Служебного романа» рассказала о самочувствии после операции

    В ЦУМе начали продавать школьные рюкзаки за 153 тысячи рублей

    Жалобы на передачу аэропорта «Домодедово» в госсобственность отклонили

    Торговый советник Трампа назвал условие краха США

    Грета Тунберг снова не добралась до Газы

    В России прокомментировали кадры с картой Украины без выхода к морю на брифинге Герасимова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости