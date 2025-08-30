В Белом доме отреагировали на слухи об уходе Трампа из жизни

Белый дом опроверг сообщения об уходе президента США Дональда Трампа из жизни и отмечает, что глава государства полностью здоров. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник в администрации.

«У президента США нет проблем со здоровьем, он в полном порядке и сегодня утром выйдет поиграть в гольф», — приводит портал слова анонимного собеседника.

17 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что врачи обнаружили у президента США хроническую венозную недостаточность. Она объяснила, что у президента бывает отечность в нижних частях ног, а также небольшие синяки на тыльной стороне ладони, которые возникают в связи с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина.