Президент США Дональд Трамп во время публичных выступлений ведет себя все более странно, что ставит под сомнение его умственные способности. Об этом написал журналист Адам Гэббатт в материале для британской газеты The Guardian.
«Уже больше года 79-летний Трамп демонстрирует странное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях», — говорится в статье.
Как уточняет Гэббатт, американский лидер в ходе своих выступлений постоянно отклоняется от темы. В частности, во время беседы с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен хозяин Белого дома на протяжении двух минут говорил о ветряных мельницах, а на вопрос о голоде в Газе не вспомнил размер помощи, которую оказали Соединенные Штаты, а также не упомянул о вкладе других государств.
Автор материала отмечает, что бывают моменты, когда Трамп не может сосредоточиться или путает события
Как утверждают эксперты в области психологии, резкие переключения в разговоре являются примером того, что американский президент не контролирует себя и строй своих мыслей.
Помимо сомнений в умственных способностях Трампа, сообщается и о подтвержденных проблемах с его здоровьем. 17 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что врачи обнаружили у президента хроническую венозную недостаточность.
Она объяснила, что у президента бывает отечность в нижних частях ног, а также небольшие синяки на тыльной стороне ладони, которые возникают в связи с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина.
Что о здоровье Трампа сказали в Белом доме?
Тем не менее, как отмечает The Guardian, в Белом доме жестко отреагировали на сообщения о возможных когнитивных проблемах президента, а также сообщили, что американский лидер в отличной форме.
«Умственная проницательность президента Трампа не имеет себе равных, и он работает не покладая рук», — сказала представитель администрации Лиз Хьюстон.
В апреле Трамп проходил обследование в правительственном госпитале имени Уолтера Рида. Тогда врачи заявили, что американский лидер находится в «нормальной» форме.
Президент демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства
Как Трампа уже пытались поймать на проблемах с умственными способностями?
12 марта прошлого года газета The Washington Post писала, что Трамп боится деменции из-за страдавшего болезнью Альцгеймера отца Фреда Трампа-старшего.
Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не скажет об этом и не признается. Но это имеет значение, потому что каждый день он адресует [президенту Джо] Байдену вопрос, способен ли тот психологически выполнять эту работу
Уточняется, что Фред Трамп заболел в нынешнем возрасте политика. Это стало тяжелым ударом для Трампа, который позже в интервью Playboy заявил, что «вид отца, страдающего болезнью Альцгеймера, заставил его задуматься о бессмысленности жизни».
Также 7 октября прошлого года газета The New York Times (NYT) провела компьютерный анализ речей Трампа. Исследование выявило признаки изменений с тех пор, как он впервые появился на политической арене в 2015 году. Авторы пришли к выводу о когнитивном угасании.
«Трамп всегда был непоследовательным и часто далек от правды, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее и менее целенаправленными», — отмечается в материале издания.
Исследование NYT вышло в разгар предвыборной гонки, менее чем за месяц до избрания президента США. Газету обвиняли в попытке подыграть оппоненту Трампа от Демократической партии Камале Харрис подобными анализами его выступлений
Возможные проблемы Трампа со здоровьем и умственными способностями нередко назывались одной из причин его поражения в предвыборных дебатах с Камалой Харрис.
Чем это грозит Трампу?
Сообщается, что сомнениями в здоровье Трампа пытаются воспользоваться демократы. В частности, конгрессвумен от Техаса Жасмин Крокетт и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвали провести новое медицинское обследование и все чаще поднимают эту тему в политических целях. Ньюсом рассматривается как один из возможных кандидатов на пост президента США от демократов.
Кроме того, проблемы могут отразиться и на вопросах внешней политики. 12 июля бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон со ссылкой на источник заявил, что у Трампа начались возрастные изменения психики.
Что-то не так с ментальным аспектом. Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев
По словам бывшего аналитика, это может иметь опасные политические последствия. В частности, он указал, что Трамп уже не в состоянии заниматься серьезными делами международного значения.
Об этом также сообщала газета The Guardian, указав, что на заседании, посвященном проблемам Украины и сектора Газа, президент США первые 13 минут несвязно рассуждал об украшении Белого дома.