«Он боится Альцгеймера». Что известно о проблемах со здоровьем у Трампа и чем это грозит миру?

The Guardian: Последний год президент США Трамп ведет себя странно на публике

Президент США Дональд Трамп во время публичных выступлений ведет себя все более странно, что ставит под сомнение его умственные способности. Об этом написал журналист Адам Гэббатт в материале для британской газеты The Guardian.

«Уже больше года 79-летний Трамп демонстрирует странное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях», — говорится в статье.

Как уточняет Гэббатт, американский лидер в ходе своих выступлений постоянно отклоняется от темы. В частности, во время беседы с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен хозяин Белого дома на протяжении двух минут говорил о ветряных мельницах, а на вопрос о голоде в Газе не вспомнил размер помощи, которую оказали Соединенные Штаты, а также не упомянул о вкладе других государств.

Автор материала отмечает, что бывают моменты, когда Трамп не может сосредоточиться или путает события

Как утверждают эксперты в области психологии, резкие переключения в разговоре являются примером того, что американский президент не контролирует себя и строй своих мыслей.

Помимо сомнений в умственных способностях Трампа, сообщается и о подтвержденных проблемах с его здоровьем. 17 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что врачи обнаружили у президента хроническую венозную недостаточность.

Она объяснила, что у президента бывает отечность в нижних частях ног, а также небольшие синяки на тыльной стороне ладони, которые возникают в связи с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Что о здоровье Трампа сказали в Белом доме?

Тем не менее, как отмечает The Guardian, в Белом доме жестко отреагировали на сообщения о возможных когнитивных проблемах президента, а также сообщили, что американский лидер в отличной форме.

«Умственная проницательность президента Трампа не имеет себе равных, и он работает не покладая рук», — сказала представитель администрации Лиз Хьюстон.

В апреле Трамп проходил обследование в правительственном госпитале имени Уолтера Рида. Тогда врачи заявили, что американский лидер находится в «нормальной» форме.

Президент демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства Шон Барбабелла лечащий врач Трампа

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Как Трампа уже пытались поймать на проблемах с умственными способностями?

12 марта прошлого года газета The Washington Post писала, что Трамп боится деменции из-за страдавшего болезнью Альцгеймера отца Фреда Трампа-старшего.

Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не скажет об этом и не признается. Но это имеет значение, потому что каждый день он адресует [президенту Джо] Байдену вопрос, способен ли тот психологически выполнять эту работу бывший топ-менеджер Trump Organization в разговоре с The Washington Post

Уточняется, что Фред Трамп заболел в нынешнем возрасте политика. Это стало тяжелым ударом для Трампа, который позже в интервью Playboy заявил, что «вид отца, страдающего болезнью Альцгеймера, заставил его задуматься о бессмысленности жизни».

Также 7 октября прошлого года газета The New York Times (NYT) провела компьютерный анализ речей Трампа. Исследование выявило признаки изменений с тех пор, как он впервые появился на политической арене в 2015 году. Авторы пришли к выводу о когнитивном угасании.

«Трамп всегда был непоследовательным и часто далек от правды, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее и менее целенаправленными», — отмечается в материале издания.

Исследование NYT вышло в разгар предвыборной гонки, менее чем за месяц до избрания президента США. Газету обвиняли в попытке подыграть оппоненту Трампа от Демократической партии Камале Харрис подобными анализами его выступлений

Возможные проблемы Трампа со здоровьем и умственными способностями нередко назывались одной из причин его поражения в предвыборных дебатах с Камалой Харрис.

Чем это грозит Трампу?

Сообщается, что сомнениями в здоровье Трампа пытаются воспользоваться демократы. В частности, конгрессвумен от Техаса Жасмин Крокетт и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвали провести новое медицинское обследование и все чаще поднимают эту тему в политических целях. Ньюсом рассматривается как один из возможных кандидатов на пост президента США от демократов.

Кроме того, проблемы могут отразиться и на вопросах внешней политики. 12 июля бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон со ссылкой на источник заявил, что у Трампа начались возрастные изменения психики.

Что-то не так с ментальным аспектом. Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев Ларри Джонсон экс-аналитик ЦРУ

По словам бывшего аналитика, это может иметь опасные политические последствия. В частности, он указал, что Трамп уже не в состоянии заниматься серьезными делами международного значения.

Об этом также сообщала газета The Guardian, указав, что на заседании, посвященном проблемам Украины и сектора Газа, президент США первые 13 минут несвязно рассуждал об украшении Белого дома.