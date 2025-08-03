The Guardian: Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений, что ставит под сомнение его умственные способности. Об этом рассказал журналист Адам Гэббатт в материале для британской газеты The Guardian.

«Уже больше года 79-летний Трамп демонстрирует странное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях», — говорится в статье.

Как пишет Гэббатт, американский лидер постоянно отклоняется от темы в ходе своих выступлений. Так, во время беседы с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен президент США на протяжении двух минут говорил о ветряных мельницах, а на вопрос о голоде в Газе не вспомнил размер помощи, которую оказали США, а также не упомянул о вкладе других государств. Также автор материала отмечает, что бывают моменты, когда Трамп не может сосредоточиться.

Как утверждают эксперты в области психологии, резкие переключения в разговоре являются примером того, что американский президент не контролирует себя и не имеет связного повествования.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Трампа следует проверить на умственные способности после его ультиматума в адрес России. По его словам, претензии американского лидера в адрес РФ безосновательны, поскольку он уже знает ответ президента России Владимира Путина.