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23:35, 3 августа 2025Мир

В поведении Трампа начали замечать странности

The Guardian: Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений, что ставит под сомнение его умственные способности. Об этом рассказал журналист Адам Гэббатт в материале для британской газеты The Guardian.

«Уже больше года 79-летний Трамп демонстрирует странное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях», — говорится в статье.

Как пишет Гэббатт, американский лидер постоянно отклоняется от темы в ходе своих выступлений. Так, во время беседы с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен президент США на протяжении двух минут говорил о ветряных мельницах, а на вопрос о голоде в Газе не вспомнил размер помощи, которую оказали США, а также не упомянул о вкладе других государств. Также автор материала отмечает, что бывают моменты, когда Трамп не может сосредоточиться.

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Как утверждают эксперты в области психологии, резкие переключения в разговоре являются примером того, что американский президент не контролирует себя и не имеет связного повествования.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Трампа следует проверить на умственные способности после его ультиматума в адрес России. По его словам, претензии американского лидера в адрес РФ безосновательны, поскольку он уже знает ответ президента России Владимира Путина.

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