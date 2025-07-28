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22:50, 28 июля 2025Мир

В США предложили проверить Трампа на умственные способности из-за слов о России

Дэвис: Трампа следует проверить на когнитивные нарушения из-за слов о России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Will Oliver / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президента США Дональда Трампа следует проверить на умственные способности после его ультиматума в адрес России. С таком предложением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, претензии Трампа в адрес РФ безосновательны, поскольку он уже знает ответ президента России Владимира Путина. Эксперт напомнил, что в каждом разговоре с главой Белого дома Путин упоминал о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине до прекращения боевых действий.

«Я думаю, что следует рассмотреть возможность того, что у Трампа могут быть какие-то когнитивные нарушения. Это иррациональное поведение. Это не похоже на связное изложение мысли или какую-либо стратегию», — отметил Дэвис.

Ранее военный корреспондент Александр Коц отреагировал на новый ультиматум президента США. «Возможно, Трамп уже просто старенький. Через 10-12 дней просто не вспомнит, о чем говорил сегодня», — сказал репортер.

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