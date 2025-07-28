В России дали совет Трампу после его нового ультиматума

Военкор Коц посоветовал Трампу отключить ВСУ от Starlink

Российский военный корреспондент Александр Коц отреагировал на новый ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампов в отношении России. Об этом он написал в своем Telergam-канале.

«Прогресс пойдет, как только вы отключите Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Starlink. Это если вы еще хоть как-то контролируете Илона Маска. Если отключите, все закончится очень быстро», — посоветовал он. При этом военкор добавил, что Белый дом не пойдет на такой шаг, поскольку оборонная промышленность США получает сверхприбыли от конфликта по другую сторону Атлантического океана. Трамп же действует не как политик, а как бизнесмен, отметил Коц.

«Ну или Трамп уже просто старенький. И через 10-12 дней просто не вспомнит, о чем говорил сегодня. Он так элегантно фехтует дедлайнами, что в них сегодня верят не только лишь все. Посмотрим, что он новое придумает через 10-12 дней», — резюмировал репортер.

Ранее Трамп объявил о решении сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования украинского конфликта. Он сообщил, что «разочарован в российском лидере Владимире Путине».