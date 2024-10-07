В США обеспокоились умственными способностями Трампа. Кандидаты в президенты не раз обвиняли в этом друг друга

NYT: долгие и бессвязные речи Трампа могут быть признаком когнитивного угасания

Последние публичные выступления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа становятся более долгими и бессвязными. Это может быть признаком когнитивного угасания. Такое мнение выразила газета The New York Times (NYT).

Он всегда был непоследовательным и часто далек от правды, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными The New York Times

Журналисты воспользовались компьютерным анализом для оценки речей Трампа. В результате анализ выявил признаки изменений с тех пор, как он впервые появился на политической арене в 2015 году.

В США задались вопросом о здоровье Трампа

Журналисты NYT также заявили, что здоровье Трампа вызывает вопросы, на которые не хочет отвечать его штаб. Издание указало на связанные с сердцем риски, возможные последствия июльского покушения, снижение умственных способностей, естественное для возраста.

Как пишет газета, в случае победы Трамп займет пост с «целым спектром потенциальных поводов для беспокойств».

Медицинские эксперты отмечают, что индекс массы тела Трампа, согласно имеющимся данным о его росте и весе, лишь немного ниже границы диагноза «ожирение». Помимо этого, в ходе прошлых исследований, у него был повышенный уровень холестерина в крови.

В июле Трамп пообещал, что не будет президентом, если здоровье не позволит. Так он ответил на вопрос о том, готов ли он будет уйти с должности, если умственное состояние ухудшится.

Трамп заявил о больших когнитивных проблемах у Харрис в сравнении с Байденом

В конце сентября Дональд Трамп заявил, что у его соперницы Камалы Харрис больше когнитивных проблем, чем у действующего главы государства Джо Байдена.

Вы говорите о когнитивных проблемах — у нее они больше, чем у него, по моему мнению Дональд Трамп кандидат в президенты США

Он добавил, что над США «смеются по всему миру» из-за этого. «Они не могут поверить, что она станет президентом», — сказал политик.

Газета Politico также обратила внимание на оговорки кандидата в вице-президенты Харрис Тима Уолца, которые могут помешать избирательной кампании. «У Тима Уолца есть тенденция к оговоркам. Это может помешать кампании. Ключевые лица в окружении Харрис не знали о некоторых неточных заявлениях, пока они не стали достоянием общественности», — отмечает издание.

В свою очередь Байден выразил готовность отказаться от участия в ряде предвыборных мероприятий Камалы Харрис из-за своего низкого рейтинга. Об этом сообщало издание Axios со ссылкой на источники. Кроме того, после выхода из президентской гонки американский лидер ограничил свой график. В материале указывалось, что в связи с этим помощникам Байдена стало труднее организовывать публичные мероприятия с его участием. Ряд сторонников американского президента также считают, что в последнее время он стремительно стареет из-за стресса и проблем с законом его сына Хантера Байдена.

В окружении Байдена отмечали снижение его когнитивных способностей

В июле журналист Карл Бернстайн со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру, заявил, что когнитивные способности Джо Байдена значительно снизились за последние полтора года.

По его словам, люди из окружения Байдена, «некоторые из которых очень близки к президенту», заметили снижение его когнитивных способностей, подобное тому, которое могли видеть зрители его дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.

Они твердо уверены, что то, что мы видели тем вечером, Джо Байден, которого мы видели, — это не единичный случай, и за последние полтора года было 15-20 случаев, когда президент выглядел примерно так, как в том ужасающем шоу, свидетелями которого мы стали Карл Бернстайн журналист

21 июля Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на новый президентский срок. После этого кандидатом от Демпартии стала Камала Харрис.

До принятия этого решения газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что члены Демократической партии не считают «умственную некомпетентность» действующего президента США Джо Байдена препятствием для переизбрания на предстоящих выборах.

