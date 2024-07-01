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18:32, 1 июля 2024Мир

Демократы оценили умственную некомпетентность Байдена

WP: демократы не считают умственную некомпетентность Байдена проблемой

Фото: Brian Snyder / Reuters

Члены Демократической партии не считают «умственную некомпетентность» действующего президента США Джо Байдена препятствием для переизбрания на предстоящих выборах. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Команда Джо Байдена по-прежнему верит, что десятки миллионов американцев выберут его, несмотря на их нынешнее убеждение, что он уже слишком стар или умственно некомпетентен, чтобы выполнять эту работу», — передает издание.

Авторы материала также указали, что главные спонсоры выразили «глубокую обеспокоенность» выступлением американского лидера на предвыборных дебатах.

Ранее Байден в своем предвыборном ролике заверил, что может встать на ноги после тяжелого падения. Он признал, что является уже не молодым человеком, но при этом способным выполнять возложенную на него работу.

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      Дарья Устьянцева
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