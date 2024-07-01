Байден заверил американцев в своей способности встать на ноги после падения

Президент США Джо Байден в своем предвыборном ролике заверил, что может встать на ноги после тяжелого падения. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале его штаба.
«Я знаю, как это знают миллионы американцев, что когда тебя сбивают с ног, ты снова встаешь», — заявил Байден, признав, что является уже не молодым человеком, но при этом способным выполнять возложенную на него работу.
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