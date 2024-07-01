Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 1 июля 2024Мир

Байден заверил американцев в своей способности встать на ноги после падения

Байден заявил в предвыборном ролике, что может встать на ноги после падения
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден в своем предвыборном ролике заверил, что может встать на ноги после тяжелого падения. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале его штаба.

«Я знаю, как это знают миллионы американцев, что когда тебя сбивают с ног, ты снова встаешь», — заявил Байден, признав, что является уже не молодым человеком, но при этом способным выполнять возложенную на него работу.

Материалы по теме:
Выборы президента США в 2024 году: как проходят, кто будет участвовать, какие прогнозы
Выборы президента США в 2024 году:как проходят, кто будет участвовать, какие прогнозы
6 февраля 2024
«Он худший президент в истории» Как прошли дебаты Трампа и Байдена и что они сказали о Путине и конфликте на Украине?
«Он худший президент в истории»Как прошли дебаты Трампа и Байдена и что они сказали о Путине и конфликте на Украине?
28 июня 2024

Ранее Байден объяснил желание переизбраться, несмотря на преклонный возраст.

В июле 2023 года продюсер и консультант Байдена в предстоящих выборах президента США Джеффри Катценберг назвал возраст президента его суперсилой в предстоящей предвыборной гонке.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Сыновья российского священника признались в госизмене. Они хотели воевать на стороне ВСУ

      В сети оценили комментарий Виктории Бекхэм под фото с мужем фразой «похотливая подпись»

      В России создали «Умный дом бабочек»

      Медведев вышел во второй круг Уимблдона

      Названа еще одна цель напавших на храм и синагогу террористов в Дагестане

      Экс-премьер Швеции предрек побег украинских властей в случае поражения

      В России осудили иностранца из-за татуировок в виде свастики

      В Херсоне раздалась серия взрывов

      Создана умная повязка для лечения хронических ран

      Россиянки назвали самые важные качества мужчин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше