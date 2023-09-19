Байден объяснил желание переизбраться
Президент США Джо Байден объяснил желание переизбраться, несмотря на преклонный возраст, возросшей угрозой для американской демократии. Его слова передает агентство Reuters.
«Я баллотируюсь, потому что на карту поставлена демократия», — заявил американский лидер, добавив, что Республиканская партия и, в частности, экс-президент Дональд Трамп «полны решимости разрушить американскую демократию».
Комментируя нападки критиков, касающиеся его возраста и состояния здоровья, Байден подчеркнул, что все равно будет «бороться и защищать демократию», участвуя в президентских выборах. «Многие люди, кажется, сосредоточены на моем возрасте. Я это понимаю. Поверьте, я знаю об этом лучше, чем кто-либо», — признался глава государства.
Ранее в США сравнялось число сторонников Байдена и Трампа на выборах. По результатам опроса Reuters среди американцев, на президентских выборах кандидаты набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов.