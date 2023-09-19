Reuters: Байден заявил, что будет переизбираться из-за угрозы демократии в США

Президент США Джо Байден объяснил желание переизбраться, несмотря на преклонный возраст, возросшей угрозой для американской демократии. Его слова передает агентство Reuters.

«Я баллотируюсь, потому что на карту поставлена ​​демократия», — заявил американский лидер, добавив, что Республиканская партия и, в частности, экс-президент Дональд Трамп «полны решимости разрушить американскую демократию».

Комментируя нападки критиков, касающиеся его возраста и состояния здоровья, Байден подчеркнул, что все равно будет «бороться и защищать демократию», участвуя в президентских выборах. «Многие люди, кажется, сосредоточены на моем возрасте. Я это понимаю. Поверьте, я знаю об этом лучше, чем кто-либо», — признался глава государства.

Ранее в США сравнялось число сторонников Байдена и Трампа на выборах. По результатам опроса Reuters среди американцев, на президентских выборах кандидаты набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов.